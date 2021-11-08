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Şanlıurfa'da otomobilde kaçak avlanan 11 keklik bulundu

08.11.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçak avlanan kişiye 11 bin lira ceza kesildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilde kaçak avlanan 11 keklik bulundu.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkuyu Mahallesi yakınlarında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

E.G'ye ait araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 6 kınalı ve 5 kum kekliği bulundu.

Keklikler, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, E.G. hakkında 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

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