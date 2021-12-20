Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karaköprü-Sırrın çevre yolunda Muhammed Furkan Çiftyavuz'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çiftyavuz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftyavuz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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