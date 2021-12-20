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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç öldü

20.12.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karaköprü-Sırrın çevre yolunda Muhammed Furkan Çiftyavuz'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çiftyavuz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftyavuz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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