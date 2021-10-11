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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

11.10.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Mahmut K. (54) idaresindeki 34 DJS 325 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 24'üncü kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mikail Fıratoğlu'na (5) çarptı.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fıratoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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