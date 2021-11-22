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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

22.11.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Mecit Muhammed (11), ilçe merkezindeki Necmettin Erbakan Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu arada bir grup, bölgede kazaların sıkça meydana geldiğini belirterek, lastik yakıp duruma tepki gösterdi.

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