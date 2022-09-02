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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

02.09.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

H.E'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Koyunluca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.B'ye (7) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırılan E.B, kurtarılmadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edilen E.B'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

Sürücü H.E, gözaltına alındı.

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Şanlıurfa Harran Otomobil çocuk ölü

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