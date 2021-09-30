Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 FA 553 plakalı otomobil, Haliliye ilçesi İpekyolu Bulvarı'nda devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan biri kadın 4 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz