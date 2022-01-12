Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında 16,5 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, kent merkezi girişinde "dur" ihtarına uymayan bir otomobil takibe alındı.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan otomobildeki aramada, aracın LPG deposu içerisine gizlenmiş 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz