Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Müslüm Beyazkuş idaresindeki 27 ABP 566 plakalı otomobil, Suruç-Şanlıurfa kara yolu Aligör Mahallesi yakınlarında, Adem Çelik'in kullandığı 07 LRU 64 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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