Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Meryem Altun idaresindeki 34 PH 9929 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 52'nci kilometresinde Aziz Kurt'un kullandığı 49 F 0702 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Orhan Pakır, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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