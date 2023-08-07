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Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

07.08.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi bağlantı yolunda yaşandı. Burhan T.’nin kullandığı 63 ACK 014 plakalı otomobil ile Hacı P.’nin kullandığı 80 FU 901 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı P. ile birlikte Makbule P., Meral P., Leyla P., Fatma Yıldız P. ve Vahit Polat yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Vahit Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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