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Şanlıurfa'da otomobillerin camını kırdığı iddia edilen kadın yakalandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobillerin camını kırdığı iddia edilen kadın yakalandı

Şanlıurfa'da park halindeki 21 otomobilin camını kırdığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde bulunan bazı otomobillerin camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

Araçlarının camlarının kırıldığını fark eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 3 sokaktaki 21 otomobilin camlarının demir veya sopayla kırıldığını belirledi.

Ekipler yürüttükleri soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir kadını gözaltına aldı.

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