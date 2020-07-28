YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.07.2020 01:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da, parkta oturan aileye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'ndeki 11 Nisan Kurtuluş Parkı'nda oturan Vedat Dolaş (41) ve ailesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda kafasından vurulan Dolaş hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki yeğeni Z.Ç. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği parkta inceleme yaparken, saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

YKS birincisi Çorum’dan

YKS birincisi Çorum’dan

Kaymakam Soysal göreve başladı

Kaymakam Soysal göreve başladı

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:20
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:43
Yatsı
21:13

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Büyük Eczanesi
Haliliye
Florya Eczanesi
Haliliye
Özçelık Eczanesi
Haliliye
Çeçan Eczanesi
Eyyubiye
Hacettepe Eczanesi
Karakopru
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.