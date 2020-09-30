Şanlıurfa’da plazma kampanyasıyla Covid-19’lular şifa bulacak

Şanlıurfa’da korona virüsle mücadelede kapsamında önemli bir adım atılarak hastalığı yenen hastalardan ilk kez immün plazma tedavisi için bağışlar alınmaya başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Kan Merkezince büyükşehir belediyesi sergi salonunda oluşturulan bağış merkezinde 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında immün plazma bağışı kabul edilecek. Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Kan Merkezi Bölge Müdür Vekili Mehmet Akıncı, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Plazma Koordinatörü Dr. Melis Kurt, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Vekili Hamza Sakar katıldı. Covid-19 hastalığı geçirmiş ve üzerinden 28 gün geçmiş 18 ve 60 yaş aralığı kadın ve erkekleri bağışa destek vermeye davet eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, immün plazma tedavisi için başta personellerden ve daha sonra ise Şanlıurfalılardan duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir kampanyaya destek olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Kırıkçı, "Böyle bir proje geliştirdik. Bizlere katkı sunan tüm işbirlikçi kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hem kendi personellerimiz hem de Şanlıurfalılar kampanyamıza destek veriyor. Bir canın bir hayatın kurtulmasına vesile olan katkıda bulanan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.