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Şanlıurfa'da polisten kaçmaya çalışan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

04.03.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da polisten kaçmaya çalışan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta iki hırsızlık şüphelisiyle çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Karaköprü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtakiler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Araçtaki iki hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

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