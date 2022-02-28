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Şanlıurfa'da polisten kaçmaya çalışan motosikletli şüpheli yakalandı

28.02.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheliyi gözaltına alan 4 polis memuru darp neticesi yaralandı - Polisleri darbeden 3 saldırgan gözaltına alındı

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesi Sancaktar Mahallesi'nde motorize polis ekiplleri "Yunus"ların durdurmak istediği motosiklet sürücüsü kaçtı.

Şüpheli U.D, yaklaşık 2 kilometrelik takip sonucu akrabalarının ve tanıdıklarının olduğu kahvehane önünde yakalandı.

U.D'nin gözaltına alındığı sırada yakınlarının polis ekiplerine mukavemet gösterdiği kaydedilen valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"U.D. görevlilerimizce gözaltına alındığı esnada kahvehanede bulunan sürücünün akrabaları ve tanıdıklarından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup olaya müdahil olmuş ve görevlilerimize mukavemette bulunmuştur. Motosiklet sürücüsü ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemi yapılırken 4 polis memurumuz da yaralanmıştır. Şüphelilerin sorgulamalarında, motosiklet sürücüsünün 2 adet kasten yaralama suçundan kaydının olduğu, olaya müdahil olan 2 kişinin ise görevli memura mukavemet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (ateşli silah kullanma), resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, tehdit ve şantaj suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir."

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