Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 şüpheli, sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir Devlet Hastanesinde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında hastane çalışanı M.S. darbedildi.

Şikayet üzerine 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

