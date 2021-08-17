Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 şüpheli, sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Viranşehir Devlet Hastanesinde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında hastane çalışanı M.S. darbedildi.
Şikayet üzerine 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz