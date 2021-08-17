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Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

17.08.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 şüpheli, sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir Devlet Hastanesinde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında hastane çalışanı M.S. darbedildi.

Şikayet üzerine 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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