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Şanlıurfa'da sahipsiz 50 eşek, soğuğa karşı barınağa götürüldü

03.02.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz 50 eşek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için toplanarak barınağa götürüldü.

Şanlıurfa'da sahipsiz 50 eşek, soğuğa karşı barınağa götürüldü

Önceki yıllarda üzerinde buz kütlesi oluşmuş haldeki görüntüleri medyada yer bulan, Karacadağ kırsalındaki sahipsiz eşekler için Siverek Belediyesi harekete geçti.

Kırsal mahalleleri gezen hayvan koruma ekipleri, başıboş 50 eşeği araçlara yükleyerek barınağa götürdü. Hayvanların kontrolleri yapılarak, yaralı olanların tedavisine başlandı.

Siverek Belediyesi Hayvan Koruma Ekip Şefi Yunus Yargı, gazetecilere, bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle başıboş hayvanların yem bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Özellikle kırsal bölgelerde çok sayıda başıboş eşek olduğunu belirten Yargı, şöyle konuştu:

"Karacadağ bölgesinde geceleri hava sıcaklığı eksiklere kadar düşüyor. Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatı üzerine ekip sayımızı artırıp topladığımız hayvanları rehabilitasyon merkezine götürüyoruz. Hayvanların gerekli tedavilerini sağlayıp koruma altına alıyoruz. İlk etapta 50 hayvan aldık ancak bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Çünkü bölgede çok sayıda başıboş hayvan olduğuna yönelik bilgi var. Hayvanlar soğukta telef olmasın ve donmasın diye onları sıcak bir yuvaya kavuşturuyoruz."

Aşağı Karabahçe Mahallesi sakini Ömer Eskimiş ise havaların soğuk olduğu bölgede başıboş eşeklerin toplanması için ekiplere haber verdiklerini dile getirdi.

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