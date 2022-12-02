YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da sahte plakalı tırla fabrikadan 27 ton iplik çalan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da sahte plakalı tırla fabrikadan 27 ton iplik çalan 3 zanlı tutuklandı

02.12.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir iplik fabrikasından sahte plakalı tır kullanarak 27 ton iplik çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), organize sanayi bölgesindeki bir fabrikadan çıkış yapan 2 milyon 800 bin lira değerindeki 27 ton ipliğin, satıldığı fabrikaya ulaşmadığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin sahte plaka kullanarak malı fabrikadan çıkardığını belirleyen ekipler, yaptıkları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde, aracın Gaziantep'e giriş yaptığını tespit etti.

Ekipler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlediği operasyonda şüpheli S.K'yi yakaladı, olayda kullandığı tırı da evinin önünde buldu.

Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultunda çalınan ipliğin Gaziantep'te bir depoya bırakıldığını belirleyen ekipler, bu kentte gerçekleştirdiği operasyonda M.D. ve A.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda sahte ruhsat, kimlik, cep telefonu ve GSM hattı ele geçirildi.

Şanlıurfa'dan çalınan 27 ton iplik de depoda bulundu.

S.K, M.D. ve A.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili 3 şüphelinin de arandığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12'si öğrenci, 13 yaralıŞanlıurfa'da zincirleme kaza: 12'si öğrenci, 13 yaralı
AVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandıAVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandı
Sivas'ta "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldıSivas'ta "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Şanlıurfa Suruç hırsızlık pamuk

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Aralık Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:19
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.