Şanlıurfa'da sahte plakalı tırla fabrikadan 27 ton iplik çalan 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), organize sanayi bölgesindeki bir fabrikadan çıkış yapan 2 milyon 800 bin lira değerindeki 27 ton ipliğin, satıldığı fabrikaya ulaşmadığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin sahte plaka kullanarak malı fabrikadan çıkardığını belirleyen ekipler, yaptıkları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde, aracın Gaziantep'e giriş yaptığını tespit etti.

Ekipler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlediği operasyonda şüpheli S.K'yi yakaladı, olayda kullandığı tırı da evinin önünde buldu.

Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultunda çalınan ipliğin Gaziantep'te bir depoya bırakıldığını belirleyen ekipler, bu kentte gerçekleştirdiği operasyonda M.D. ve A.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda sahte ruhsat, kimlik, cep telefonu ve GSM hattı ele geçirildi.

Şanlıurfa'dan çalınan 27 ton iplik de depoda bulundu.

S.K, M.D. ve A.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili 3 şüphelinin de arandığı bildirildi.

