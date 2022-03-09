Şanlıurfa'da şehidin isminin verildiği spor salonu hizmete açıldı

Şanlıurfa'da, 2019'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin isminin verildiği çok amaçlı spor salonu, törenle hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Karaköprü ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve şehit Şükrü Can Kayadibi'nin isminin verildiği salonun açılış töreni, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Abdullah Erin, Şükrü Can Kayadibi'nin bu vatan için, birlik, beraberlik, istiklal, istikbal için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman bir evlatları olduğunu belirtti.

Vali Erin, "Onlar, gidebilecekleri en yüce makama gittiler. Ama geride bıraktıkları ve uğruna canlarını feda ettikleri değerlere hep birlikte sımsıkı ve kararlı şekilde sahip çıkmak, onları utandırmamak bizlere düşen en önemli görevdir. Şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyor, onunla birlikte aynı değerler için canını veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

Yapılan duanın ardından çocuklar tarafından spor salonunun kurdelesi kesildi, katılımcılar salonu gezdi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 18 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK üyelerine yönelik hücre evi baskınında çıkan çatışmada komiser yardımcısı 28 yaşındaki Şükrü Can Kayadibi şehit olmuştu.

