YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da sel temizliği ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da sel temizliği ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

22.03.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da şiddetli yağışlar sırasında derelerin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan temizlik ve hasar tespit çalışmaları iki mahallede sürüyor.

Şanlıurfa’da sel temizliği ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da 14-15 Mart’ta şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu 27 mahallede bin 978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 alt geçitte maddi hasar oluştu. 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun çalışmalar devam ediyor. Kentte felaketin ardından başlatılan temizlik çalışmalarına katılan komandolar ve güvenlik korucuları, dün akşam saatlerinde birliklerine uğurlandı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresinin neden olduğu selden etkilenen Akabe ve Süleymaniye mahallelerindeki ev ve iş yerlerinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor. Belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla bir taraftan cadde ve sokakları, bir taraftan da evlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sağlıyor. Ekipler, hasar gören ev ve iş yerini ise tek tek inceleyerek zarar gören malzemeleri not alarak ilgili birimlere aktarıyor. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa’da sele kapılan tır sürücüsü 7 gündür aranıyorŞanlıurfa’da sele kapılan tır sürücüsü 7 gündür aranıyor
Şanlıurfa’da sele kapılan tır sürücüsü 7 gündür aranıyorŞanlıurfa’da sele kapılan tır sürücüsü 7 gündür aranıyor
Antalya’da tefeci operasyonu: 6 tutuklamaAntalya’da tefeci operasyonu: 6 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:37
İkindi
16:03
Akşam
18:45
Yatsı
20:00

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Kurt Eczanesi
Huzur Eczanesi
Hayat Eczanesi
Mervan Eczanesi
Halfeti Eczanesi
Ebrar Eczanesi
Öncel Eczanesi
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.