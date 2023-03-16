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Şanlıurfa’da selin vurduğu köprülü kavşakta aramalar sürüyor

16.03.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sonrası su altında kalan Abide Köprülü Kavşağı’nda arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa’da selin vurduğu köprülü kavşakta aramalar sürüyor

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Haliliye ilçesinde bulunan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi de sele teslim olan noktalardan biri oldu. Çok sayıda aracın sürücüsü ve yolcusuyla birlikte mahsur kaldığı köprülü kavşakta arama çalışmaları 18 saatten bu yana aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekipler, bir yandan araçları iş makineleri ile su altından çıkarırken bir yandan da ellerindeki çubuklarla kayıp bir kişinin bulunması için çalışma yürütüyor.

Güvenlik çemberine alınan kavşakta bazı vatandaşların ise meraklı bekleyişi devam ediyor.

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