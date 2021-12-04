YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da sepetli motosiklet devrildi 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da sepetli motosiklet devrildi 1 kişi öldü

04.12.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da sepetli motosiklet devrildi 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da sepetli motosiklet devrildi 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen tescilsiz sepetli motosiklet devrildi.

Yol kenarında aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Can Başabaş olay yerinde hayatını kaybetti, Abdullah Sağlam ve İhsan Dilek yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyorAltın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendiSonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:20
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Akçal Eczanesi
Haliliye
Koreli Eczanesi
Haliliye
Vitamin Eczanesi
Haliliye
Arslan Eczanesi
Eyyubiye
İşgör Eczanesi
Eyyubiye
Ataşehir Eczanesi
Karakopru
Çadırcı Eczanesi
Karakopru
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.