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Şanlıurfa'da seradaki saksılarda yetiştirilen 1188 kök Hint keneviri ele geçirildi

07.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ile Suruç ve Hilvan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda seradaki saksılarda yetiştirilen 1188 kök Hint keneviri ile 10 kilo 350 gram esrar, 7 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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