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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

03.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof tüfek, silaha ait 5 şarjör ve 150 fişek, 2 tabanca ile bunlara ait 5 şarjör ve 64 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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