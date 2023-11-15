Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 8 tabanca, 2 av tüfeği, 16 şarjör ile 313 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

