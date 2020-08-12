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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.08.2020 20:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 M-16 tüfek, bir AK-47 tüfek, 3 av tüfeği, bin 346 mermi, 13 şarjör, dürbün ve hücum yeleği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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