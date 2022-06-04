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Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

04.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kesmecik Mahallesi'nde H.A'nın evine operasyon düzenledi.

Adreste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 65 mermi, 10 kök Hint keneviri, 5 gram metamfetamin ile bir miktar döviz ve altın ele geçirdi.

Evin önündeki otomobilde ise 20 kilogram esrar ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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