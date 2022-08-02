Şanlıurfa'da silahla kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre Denizbacı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada F.Y, Ş.Y. ile H.Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili bir av tüfeği ele geçirdi.



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