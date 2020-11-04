YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.11.2020 13:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Mehmet Salih (38) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Hüseyin D, Sinan D. ve Haşim Y. ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
12:13
İkindi
15:06
Akşam
17:32
Yatsı
18:48

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Büyük Eczanesi
Haliliye
Florya Eczanesi
Haliliye
Özçelik Eczanesi
Haliliye
Seyid Eczanesi
Eyyubiye
Harmancı Eczanesi
Karakopru
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Huzur Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bonzai Içen Kız, Üst Geçitten Atlamak Istedi
Bonzai Içen Kız, Üst Geçitten Atlamak Istedi
Fen lisesinden bin kişilik tirit ziyafeti
Fen lisesinden bin kişilik tirit ziyafeti
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.