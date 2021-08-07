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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı

07.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kocaşerif Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullandığı kavgada, Halil İ, Müslüm İ, Mehmet Nazif İ. ile yoldan geçen Muzaffer S. ve Haydar D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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