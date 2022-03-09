YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

09.03.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

ŞANLURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Ortadoğu Sağlık Merkezi Kavşağı'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güneydoğu'nun yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde yeniden hayata tutunuyorGüneydoğu'nun yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde yeniden hayata tutunuyor
Çaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladıÇaykur Rizespor, kulüp başkanı Kıran'la ilgili çıkan haberi yalanladı
İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:35
Öğle
12:40
İkindi
15:59
Akşam
18:35
Yatsı
19:49
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoke eden ima... "İğrenç, kapaktaki kadın..."

Şoke eden ima... "İğrenç, kapaktaki kadın..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.