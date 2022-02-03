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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

03.02.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Karacurun Mahallesi'nde çalıştığı lokantadan evine dönen Osman Ö. (31) silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Osman Ö. kaldırıldığı Hilvan Şehit Halil Şiltak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osman Ö'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Şanlıurfa silahlı saldırı

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