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Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamaları fırsata dönüştürüldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, boş kalan cadde ve sokaklarda çalışmalarını rahatlıkla yürüttü.İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk bilinciyle sahada mesai yaparak vatandaşların hizmetinde oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, boş kalan cadde ve sokaklarda çalışmalarını rahatlıkla yürüttü.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk bilinciyle sahada mesai yaparak vatandaşların hizmetinde oldu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde özellikle zabıta, ulaşım, fen işleri başta olmak üzere tüm icracı birimleriyle sahada Şanlıurfalılara hizmet eden büyükşehir belediyesi, boş kalan sokaklarda çalışmalarını rahatlıkla yürüttü.
Alo 153 çözüm merkezi oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Alo 153 çağrı merkezine gelen telefonlar arasında yer alan rahatsızlanan vatandaşların ilaç talebi zabıta daire başkanlığınca yerine getirildi. Nöbetçi eczaneden alınan ilaçlar vatandaşın adresine bırakıldı. Ayrıca zabıta ekipleri, Şanlıurfalıların sağlığı için denetim hizmetlerini sürdürürken, ulaşım, fen işleri ve şuski ekipleri de saha çalışmalarına hız verdi.

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