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Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.05.2020 11:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.

Kırsal Bitkili Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, arazileri sürüp çapa yaptı.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçilerin, maske ve eldivenlerini takarak çalıştığı görüldü.

Çiftçilerden İbrahim Ay, AA muhabirine, tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiği bir dönemde bulunduklarını belirterek, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaya geldiklerini ve zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden Ay, kendilerini uygulamadan muaf tuttukları için yetkililere teşekkür etti.

Tarım işçisi Salih Ay da üretim için kaybedecek zamanlarının olmadığına dikkati çekerek, "Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz de tarlamıza geldik, çalışıyoruz. Biber ve patlıcanları çapalıyoruz. Daha önce Adana'ya, Antalya'ya mevsimlik işçi olarak gidip çalışıyorduk. Allah devletimizden razı olsun su geldi, herkes tarlasında çalışıyor. Kolay ekmek kazanmak yoktur. Allah bu hastalığı da inşallah kaldırır. Her şey Allah'ın izniyle eskisi gibi olur." dedi.

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