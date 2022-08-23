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Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü

23.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, soluk borusuna cisim kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.B, Ziyaret Mahallesi'nde tarlada bulduğu yabancı cismi ağzına aldı.

Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edilen A.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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