Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, soluk borusuna cisim kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.B, Ziyaret Mahallesi'nde tarlada bulduğu yabancı cismi ağzına aldı.

Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edilen A.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz