Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş 897 ürün ile 67 kilogram tavuk eti imha edildi.
Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ile zabıta ekipleri, ilçedeki kasap, şarküteri ve marketlerde denetim yaptı.
Denetimlerde tarihi geçmiş 897 ürün ile 67 kilogram tavuk eti ele geçirdi.
El konulan ürünler ekiplerce imha edilirken, iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.
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