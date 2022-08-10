YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

10.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş 897 ürün ile 67 kilogram tavuk eti imha edildi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ile zabıta ekipleri, ilçedeki kasap, şarküteri ve marketlerde denetim yaptı.

Denetimlerde tarihi geçmiş 897 ürün ile 67 kilogram tavuk eti ele geçirdi.

El konulan ürünler ekiplerce imha edilirken, iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da pamuk tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıŞanlıurfa'da pamuk tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildiGÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildiTFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:30
Öğle
12:35
İkindi
16:22
Akşam
19:31
Yatsı
20:56
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Eski güreşçinin açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçinin açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.