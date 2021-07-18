Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç yaşamını yitirdi.

Merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Karaali Mahallesi yakınlarında sulama kanalı kenarında yürüyen Zeyit Yüksel (17) ayağının kayması sonucu kanala düştü.

Akıntıya kapılan Yüksel, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Yüksel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Yüksel'in cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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