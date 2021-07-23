Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen genç yaşamını yitirdi.

Yukarı Kalkanlı Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında yürüyen Berivan Karaçizme (19), dengesini kaybederek kanala düştü.

Akıntıya kapılan Karaçizme, çevredekilerin müdahalesiyle bir süre sonra hareketsiz halde sudan çıkarıldı.

Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçizme, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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