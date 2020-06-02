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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde balık avlamaya çalışırken sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre 11 Nisan Mahallesi'nde sulama kanalında balık tutmaya çalışan İhsan Çalışır (45), dengesini kaybederek suya düştü.

Çalışır'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalgıç Polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sudan çıkarılan Çalışır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışır'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayı haber alarak sulama kanalına gelen Çalışır'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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