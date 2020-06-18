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Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bir evde 157 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinde bir kişinin evinin bodrum katında kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 7 yüzük, 3 sikke, 1 bakır tas, 3 heykel, 2 bakır ibrik, 141 obje ile 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kaçak kazı yaptığı ileri sürülen şüpheli M.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ele geçirilen objeler, Şanlıurfa Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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