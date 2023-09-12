YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da tarihi olduğu değerlendirilen 4 bin 855 obje ele geçirildi

Şanlıurfa'da tarihi olduğu değerlendirilen 4 bin 855 obje ele geçirildi

12.09.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 855 tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tarihi olduğu değerlendirilen 4 bin 855 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları kapsamında M.E.Y'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen, o döneme ait tiyatroya giriş bileti olarak kullanılan 4 bin 855 tarihi obje ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tarihi eserler arkeologların inceleme ve raporlamasından sonra Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da karacaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildiKastamonu'da karacaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi
Tekirdağ'da "çekçekçiler" kayıt altına alınıyorTekirdağ'da "çekçekçiler" kayıt altına alınıyor
Sercan Koç ile Samet Kartal milli takım kampındaSercan Koç ile Samet Kartal milli takım kampında
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Akçakale kom tarihi eser kaçakçılığı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Eylül Salı

İmsak
04:35
Sabah
05:57
Öğle
12:26
İkindi
15:59
Akşam
18:46
Yatsı
20:02

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Salı

Vefa eczanesi
Halfeti
Yekbun eczanesi
Viransehir
Banu eczanesi
Haliliye
Hürriyet eczanesi
Viransehir
May eczanesi
Haliliye
Saglik eczanesi
Birecik
Yeni yardimci eczanesi
Eyyubiye
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.