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Şanlıurfa’da tarihi simgeleyen alanlarda aydınlatma çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ’Peygamber Şehri Şanlıurfa’nın tarihi simgelerinden Kızılkoyun Mağaralarının ardından tarihi Ulu Cami’yi de dokusuna uygun olarak ışıklandırarak şehrin siluetine yeniden sundu.Tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami’de yaptığı aydınlatma çalışmasıyla tarihe ışık tuttu.

Şanlıurfa’da tarihi simgeleyen alanlarda aydınlatma çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ’Peygamber Şehri Şanlıurfa’nın tarihi simgelerinden Kızılkoyun Mağaralarının ardından tarihi Ulu Cami’yi de dokusuna uygun olarak ışıklandırarak şehrin siluetine yeniden sundu.
Tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami’de yaptığı aydınlatma çalışmasıyla tarihe ışık tuttu. Tarihi dokusuyla Şanlıurfa’nın en özel simgelerinden olan Ulu Cami özel bir sistemle ışıklandırıldı. Sakıbın Köşkü ve diğer tarihi konak ve eserlerin restorasyonu için projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut eserlerin görselini iyileştirmek içinde çalışma yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Ulu Cami’de bir çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami’nin ışıklandırmasını tamamlayarak şehrin siluetine farklı bir renk kattı.
Çalışmaların devam edeceğini kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Tarihi ve kültürel değerleri bakımından Şanlıurfa, 12 bin yıllık kadim bir şehir. Şehrimiz, tüm doğallığıyla bir tarih yolculuğu yaşatıyor. 12 Bin yıllık Göbeklitepe’si, Balkılıgöl’ü, bilim merkezi Harran’ı, Hz. Eyüp Makamı, Şuayp şehri ve sayarak bitiremeyeceğimiz nice değerler bu topraklarda. Bu yüzden Şanlıurfa kalbimin sükûn bulduğu şehir diyorum. Bunun kıymetini biliyor ve projelerimizi bu yönde şekillendiriyoruz. Şehrimizin merkezini oluşturan Ulu Cami bölgemizde özel bir siluetimiz var. Özellikle gece görünümünde bu silueti tamamlamak için bir çalışma başlattık. Ulu Camimizi aslına uygun şekilde ışıklandırarak alanın görüntüsüne ayrı bir renk kattık. Bu gibi çalışmalarımızın devam edeceğinin altını çizmek istiyorum" dedi.
Kızılkoyun nekropolü de ışıklandırıldı
Şanlıurfa’da tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü de Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda ışıklandırılmıştı. Yapılan ışıklandırmanın ardından mağaralar turizme kazandırıldı.

Şanlıurfa’da tarihi simgeleyen alanlarda aydınlatma çalışması

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