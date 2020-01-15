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  4. Şanlıurfa'da tarihi "Zaza Konağı" restore edilecek

Şanlıurfa'da tarihi "Zaza Konağı" restore edilecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tarihi "Zaza Konağı" restore edilecek

Şanlıurfa'nın geleneksel mimari özelliklerini taşıyan tarihi Zaza Konağı, Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından restore edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın kültürüne, sanatına, eğitimine ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik proje uygulayan ŞURKAV, başta Dergah-Balıklıgöl Kent Platosu Çevre Düzenleme Projesi olmak üzere kentteki 93 tarihi eserin restorasyonunu gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, geleneksel Urfa mimarisinin özelliklerini taşıyan Zaza Konağı'nın da restorasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, ŞURKAV Mütevelli Heyeti ile daha önce yaptıkları istişare sonucu tarihi Zaza Konağı'nın satın alınarak yaşatılmasına karar verdiklerini söyledi.

Tarihi bir eseri daha yok olmaktan kurtardıklarını belirten Erin, söz konusu konağın kültür adına yaşatılması ve gelecek nesillere bir kültür mirası olarak bırakmak istediklerini aktardı.

Konağın 426 metrekare alan üzerine kurulu bulunduğunu ve kullanılamaz halde olduğunu ifade eden Vali Erin, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, uygarlığın doğduğu, medeniyetlerin buradan dünyaya yayıldığı bereketli hilalin merkezindeki bir müze şehirdir. Bu müze şehrin yapılarının korunması, ihya edilmesi bu şehirde yaşayan herkesin en önemli görevidir. Fiilen bu görevi üstlenen ŞURKAV, kurulduğu 1990 yılından bu yana yüze yakın tarihi eseri restore ederek hayata katmıştı. Aldığımız kararla, açık hava müzesi özelliği taşıyan Beykapısı Mahallemizde bulunan Zaza Konağı'nı satın aldık. Hazırlanacak restorasyon projesi doğrultusunda bu yapının restorasyonu en kısa süre içinde başlayacak ve Şanlıurfa'nın yok olmaya yüz tutan tarihi bir yapısı daha kurtarılmış olacak."

Tarihi Zaza Konağı, zerzembe adı verilen bodrum katı, giriş kat ve çardak adı verilen üst kattan oluşan, geleneksel Urfa mimarisinin en önemli özelliklerini taşıyor. Haremlik-selamlık bölümleriyle konak, üstün taş işçiliği, ahşap oymacılığı, tezhip sanatının önemli örneklerini de barındırıyor.

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Restorasyon Şanlıurfa Şanlıurfa Valiliği Zaza konağı

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