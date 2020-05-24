Şanlıurfa'da tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım işçileri, Ramazan Bayramı'nı tarlada çalışarak geçiriyor.

Kırsal Saygın Mahallesi'nde tarlalarda çalışan işçiler, bayram sabahı günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tuttu.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde ölçüldüğü bölgede zor şartlarda çalışan işçiler, sosyal mesafe kuralına da uyarak, bayramı tarlada mesai yaparak geçiriyor.

Çiftçi Hakkı Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır tarım işiyle uğraştığını söyledi.

Zor şartlar altında üretime devam ettiklerini aktaran Çiçek, "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çalışıyoruz. Pamukların içindeki yabancı otları temizliyoruz. Ürünümüz bereketli oldu mu devamlı bizim bayramımızdır. Türkiye çok felaket gördü geçirdi, Allah'ın izniyle bu virüs salgını da geçer. Bütün Türkiye'nin, çiftçilerin bayramı mübarek olsun." dedi.

Fuat Çiçek de ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda olduğunu belirterek herkesin bayramını kutladı.

Koronavirüs dolayısıyla buruk bir bayram geçirdiklerini anlatan Çiçek, "Bu bayramda keşke biz de çalışmasaydık ama mecburen çalışmak zorundayız. Çiftçi olarak üretmek zorundayız. Bizim için zor oluyor. Bu koronavirüs de umarım biter. Bugün burada 3 kişi çalışıyoruz, virüs olmasaydı ailece çalışmaya gelecektik." diye konuştu.

