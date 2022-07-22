Şanlıurfa'da tarlada insan kemikleri bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarlada insan kemikleri bulundu.

Kırsal Tutumlu Mahallesi yakınlarında iş makineleriyle tarlada taş temizliği yapan mahalle sakinleri insan kemikleri buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı.

Ekipler, çıkarılan kemikleri, kimlik tespiti için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna gönderdi.



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