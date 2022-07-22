YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da tarlada insan kemikleri bulundu

Şanlıurfa'da tarlada insan kemikleri bulundu

22.07.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tarlada insan kemikleri bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarlada insan kemikleri bulundu.

Kırsal Tutumlu Mahallesi yakınlarında iş makineleriyle tarlada taş temizliği yapan mahalle sakinleri insan kemikleri buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak kemiklerin bulunduğu alanda bir süre daha kazı yaptı.

Ekipler, çıkarılan kemikleri, kimlik tespiti için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna gönderdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat Nehri'nde serinletildiŞanlıurfa'da sıcaktan bunalan atlar Fırat Nehri'nde serinletildi
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunduAntalya'da ormanlık alanda ceset bulundu
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'tan eşitlik seferberliğinde kararlılık mesajıKoç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'tan eşitlik seferberliğinde kararlılık mesajı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa jandarma

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:15
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:48
Yatsı
21:19
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.