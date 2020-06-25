YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kılkuyruk bağırtlak kuşları doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kılkuyruk bağırtlak kuşları doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kılkuyruk bağırtlak kuşları doğaya bırakıldı

Şırnak'ta yaralı halde bulunduktan sonra Şanlıurfa'ya getirilen kılkuyruk bağırtlak kuşları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce jandarma ekipleri tarafından Şırnak'ta yapılan yol kontrollerinde bir araç içerisinde kanatları kesilmiş 14 kılkuyruk bağırtlak kuşu ele geçirildi.

Ekiplerce Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine getirilen kuşlar tedavi altına alındı.

Merkezde 3 aydır özenle bakılan ve tedavileri yapılan 14 kılkuyruk bağırtlak kuşu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşıklar el ele: Her şey çok güzelAşıklar el ele: Her şey çok güzel
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

70 yaşındaki adam kendini vurdu

70 yaşındaki adam kendini vurdu

Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"

Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"

Samandağ genelinde dev asayiş uygulaması

Samandağ genelinde dev asayiş uygulaması

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Eren Eczanesi
Merkez
Güllüoğlu Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Kurt Eczanesi
Akcakale
Savaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkan Ekinci’den buğday pazarına ziyaret

Başkan Ekinci’den buğday pazarına ziyaret

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.