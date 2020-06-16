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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte tefecilik yaptığı iddia edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen 34 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda kredi kartı, alacak verecek defteri, çek ve banka makbuzu, 4 para sayma makinesi, 15 POS cihazı, dijital materyaller, 5 kaçak cep telefonu, 2 uzun namlulu silah, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 152 mermi, IMEI klonlama cihazı ve 2 kama ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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