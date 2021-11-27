Şanlıurfa'da temizlediği av tüfeği ateş alan kişi kendisini ve arkadaşını yaraladı

Şanlıurfa'da bir kişi, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve arkadaşını yaraladı.

Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde A.H'nin temizlediği av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar A.H. ile yanındaki arkadaşı M.E'ye isabet etti. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz