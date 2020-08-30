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Şanlıurfa’da tenis turnuvası sona erdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.08.2020 15:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa dart, tenis, atletizm, okçuluk, satranç, kano ve masa tenisi branşlarında turnuvalar düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "Zafer Haftasını Sporla" kutladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa dart, tenis, atletizm, okçuluk, satranç, kano ve masa tenisi branşlarında turnuvalar düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "Zafer Haftasını Sporla" kutladı. Bayanlar, erkekler ve gençler olmak üzere 3 ayrı kategoride 70 sporcu katılım sağladı. Pandemi sürecinden dolayı maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen turnuva sona erdi.
Dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren, Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Dedeoğlu ile diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende turnuvada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

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