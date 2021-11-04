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  4. Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

04.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce PKK/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 zanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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